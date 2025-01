Choque entre três viaturas provoca ferimentos em duas pessoas

Uma colisão ocorreu esta tarde na Estrada da Liberdade, no sentido São Martinho – Cruz Carvalho, mobilizando os bombeiros e a Polícia.

Duas pessoas foram hospitalizadas nesta sexta-feira após um acidente rodoviário na Estrada da Liberdade, no Funchal, a poucos quilómetros do Hospital.

Segundo uma fonte dos bombeiros informou ao JM, três veículos estiveram envolvidos no acidente, resultando em ferimentos num homem de 37 anos e numa mulher de 45 anos.

O homem queixava-se de dores cervicais, enquanto a mulher estava visivelmente assustada e sem ferimentos físicos. Ambos foram socorridos por equipas pré-hospitalares dos Bombeiros Sapadores do Funchal e transportados em ambulâncias para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. A PSP esteve no local e está a investigar as circunstâncias do acidente.