Um cargueiro, registado na Madeira, de nome Solong, colidiu, esta segunda-feira, com um navio petroleiro, ao largo do Reino Unido.

De acordo com informação avançada pelo Notícias ao Minuto, com base numa partilha do Vessel Finder, a Guarda Costeira do país está a coordenar a resposta de emergência, não havendo, para já, informações sobre feridos.

O cargueiro madeirense seguia para os Países Baixos quando embateu contra um petroleiro de bandeira norte-americana de nome Stena Immaculate.