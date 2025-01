Um veículo despistou-se e capotou esta manhã após o túnel do Campo da Barca, no Funchal, causando grande aparato no local.

Para o local, foram chamados os Bombeiros Voluntários Madeirenses e a PSP.

Na viatura sinistrada seguia um homem com cerca de 50 anos que saiu do veículo pelos seus próprios meios e recusou ser transportado ao serviço de urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.