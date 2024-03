As buscas pelo casal de nacionalidade francesa, desaparecido no norte da Madeira desde sábado, foram retomadas esta manhã com cerca de três dezenas de operacionais.

A partir das 8 horas, as buscas concentraram-se sobretudo na orla costeira, a partir da zona do Clube Naval de São Vicente. A GNR e a PSP têm estado a percorrer a costa, a leste e a oeste dessa posição, com equipas de busca e salvamento e equipas cinotécnicas.

Neste local, designado como o posto de comando desta operação, há também elementos do Serviço Regional de Proteção Civil, do Exército e da Polícia Marítima, que recolhem imagens com recurso a drones.