Bombeiros e helicóptero da Proteção Civil ativados para fogo junto à Aldeia da Paz

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, os Bombeiros Municipais de Machico e o helicóptero de combate a incêndios da Proteção Civil foram, esta tarde, mobilizados para um fogo que deflagrou nas imediações da Aldeia da Paz, apurou o JM.

De acordo com o procedimento habitual, o Serviço Regional de Proteção Civil ativou de imediato os meios necessários para o combate às chamas e para a avaliação da área afetada, incluindo a recolha de indícios para futura investigação.

Segundo fonte dos bombeiros, tudo indica que o pequeno incêndio terá sido originado por mais uma queimada não autorizada, embora sem provocar mais danos.

O fogo foi rapidamente dominado, não tendo provocado danos significativos no meio ambiente nem nas zonas florestais adjacentes daquela zona.