O Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) de Santa Cruz e a Companhia de Bombeiros Sapadores (CBSSC) realizaram um simulacro de incêndio no infantário Academia da Fantasia, na freguesia do Caniço. O exercício foi realizado no âmbito do programa mensal das comemorações do Dia Internacional de Proteção Civil, a Autarquia liderada por Filipe Sousa.

“O desenvolvimento deste simulacro, para além de se constituir como obrigatório, permite reforçar hábitos de segurança por parte de toda a comunidade escolar, bem como detetar eventuais falhas nos Planos de Segurança Contra Incêndios existentes”.

O planeamento da ação decorreu em “articulação com a Subunidade de Educação da Câmara Municipal de Santa Cruz e contou ainda com a colaboração da Polícia de Segurança Pública, Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, e do Serviço Regional de Proteção Civil.