Bombeiros combateram fogo em mato na Ribeira Brava (com vídeo)

Já durante a manhã, as chamas tinham deflagrado pelas 07h00, no mesmo local, para onde foram acionados cinco operacionais dos bombeiros, apoiados por uma viatura pesada.

Não houve residências ou pessoas em perigo, mas o fumo chegou a assustar a população de São Paulo e do Espigão.

O combate iniciou-se por via terreste, mas teve a participação do helicóptero do Serviço Regional de Proteção Civil, um pouco mais tarde, tendo acabado por debelar as chamas. O rescaldo está a ser realizado pela equipa dos bombeiros da Ribeira Brava.