Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram acionados, na tarde desta terça-feira, para socorrer uma mulher com idade na casa dos 80 anos, no interior de uma habitação na Praça do Carmo, no Funchal.

O pedido de ambulância chegou ao quartel pouco depois das 16 horas, dando conta de que a mulher estaria sozinha no interior da casa e que tinha deixado de responder, pelo que foi igualmente acionada uma viatura de intervenção rápida da mesma corporação, de modo a forçar a abertura da porta.

Depois de terem conseguido abrir a porta, os bombeiros encontraram a vítima inconsciente, ao que tudo indica acometida de doença súbita. Segundo conseguiu apurar o Jornal, no entanto, a mulher foi assistida e transportada com vida para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

No local, além dos dois meios dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, esteve ainda a Polícia de Segurança Pública.