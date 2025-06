Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz estão, neste momento, junto ao aeroporto, onde foi registado um acidente de viação.

De acordo com informação oficial da Vialitoral, o sinistro está a provocar congestionamentos no trânsito, na via rápida, numa extensão de 1 quilómetro, desde o km 34 ao 35, no sentido Ribeira Brava - Machico.

Até ao momento não foi possível apurar informações sobre as vítimas envolvidas.