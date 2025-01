A Capitania do Porto do Funchal, através do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, informa ter prolongado o aviso de agitação marítima forte até às 6 horas de amanhã, 29 de janeiro.

De acordo com dados do IPMA, o vento será, inicialmente, de N/NE bonançoso a moderado (13-30 km/h), tornando-se por vezes fresco (31-39 km/h) até meio da manhã, rodando para Leste a partir da tarde. A partir do início da noite, o vento será fraco a moderado (7-30 km/h) e, à meia-noite, volta a ser N/NE bonançoso a moderado (13-30 km/h).

A ondulação na Costa Norte atingirá ondas de 3 a 4 M.

Na Costa Sul, as ondas serão de 1,5 a 2,5 M, reduzindo para 1 a 1,5 M.