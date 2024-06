Assaltaram carro em Câmara de Lobos e deixaram prejuízo de cerca de 2 mil euros

Uma viatura foi assaltada, na passada noite, na Rua João Hermógenes de Barros, em Câmara de Lobos, tendo deixado um rasto de destruição.

Segundo relatou ao JM o condutor vitimado, os autores deste crime não só provocaram vários danos materiais no referido veículo, mormente ao terem partido uma das janelas, possivelmente com uma pedra, mas levaram também vários pertences pessoais, tais como documentos, as chaves e o capacete de um motociclo, dinheiro e ainda peças de vestuário.

As imagens que chegaram à nossa redação mostram os elevados estragos provocados no veículo.

Certo é que, feitas as contas, as perdas avolumam-se e alcançam cerca de 2.000 euros.

Sabe o JM que o proprietário apresentou queixa à Polícia de Segurança Pública (PSP) esta manhã, pelo que a sua viatura seguirá amanhã para investigação.

De assinalar que este não é o primeiro assalto registado em viaturas neste concelho nas últimas semanas. No passado dia 26 de maio, o JM deu conta de que quatro viaturas tinham sido vandalizadas e assaltadas durante madrugada, junto à Escola da Torre, em Câmara de Lobos. Na semana anterior, outro veículo fora alvo dos mesmos crimes.