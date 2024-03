Assaltantes tentaram roubar cobre do Choupana Hills, um terá ficado ferido

Na origem da falha de energia ocorrida hoje à tarde na zona da Boa Nova, estará uma eventual tentativa de assalto.

O JM sabe que o corte de energia terá sido causado no posto de alimentação elétrica do hotel Choupana Hills, que se encontra fechado há vários anos. Ao que nos foi adiantado, larápios estariam a tentar roubar cobre naquele local e foi isso que terá causado o disparo no equipamento. Uma situação que terá ainda originado um ferido, em concreto um dos assaltantes.

A Cruz Vermelha Portuguesa e a EMIR foram chamadas a intervir, mas o homem terá fugido do local. Segundo o relato de populares, o indivíduo tinha queimaduras na cara e nas mãos.

Saliente-se ainda que, relativamente à falha de energia elétrica, o problema já foi resolvido pela Empresa de Eletricidade da Madeira.

José Cotrim, da EEM, disse ao nosso jornal que que um grupo de operacionais estava a tentar localizar o defeito e que “dentro em breve”, a situação ficaria devidamente solucionada. Situaçãoi que efetivamente veio a se concretizar pouco depois.