“Para nós, PSD/Madeira, a estabilidade no setor da Educação e a valorização dos docentes é, desde há muito tempo, uma estratégia fundamental que temos assumido e, nesse sentido, queremos reiterar, hoje, o nosso empenho em continuarmos a assegurar a recuperação integral do tempo de serviço dos Professores, como temos feito, 9 anos, 4 meses e dois dias” afirmou, hoje, o presidente do PSD/Madeira e candidato à Presidência do Governo Regional, Miguel Albuquerque, à margem da reunião estabelecida com a Secção Regional da Madeira da Associação Nacional de Professores.

Oportunidade em que fez questão de reforçar que, caso vença as Eleições Regionais do próximo dia 26 de maio, continuará a cumprir não só a recuperação integral do tempo de serviço – que acaba em 2025 – como iniciará, precisamente no próximo ano, as negociações para a regularização das carreiras dos professores, um compromisso já assumido com os respetivos Sindicatos e Associações.

Paralelamente, frisou Miguel Albuquerque, “também queremos assegurar a recuperação do tempo de serviço dos Professores que vincularam antes de 2011, a extinção das quotas – que é outra das nossas propostas para a progressão das carreiras – e continuaremos a assegurar a vinculação automática dos professores”.

Aliás, lembrou, “em nome da estabilidade e da igualdade de oportunidades, defendemos, ao contrário de outras forças políticas, que a vinculação deve ser automática e somos, aliás, o único Partido que defende essa vinculação automática, enquanto que os outros propõem concursos”.

Líder dos social-democratas que, a rematar, deixou claro que todos os docentes, na Região, sabem o trabalho que tem vindo a ser feito, em contraponto ao que sucede, por exemplo, no território nacional, onde só agora é que vão ser iniciadas as negociações para a recuperação integral do tempo de serviço, “enquanto que nós, aqui na Madeira, já estamos a terminar esse compromisso”.