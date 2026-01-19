Aluna ferida após incidente no ginásio da escola

Uma aluna da Escola Secundária Francisco Franco foi, esta manhã, hospitalizada na sequência de um incidente ocorrido no ginásio do estabelecimento de ensino, tendo sofrido ferimentos ao nível de um ombro.
A jovem foi inicialmente assistida por um funcionário da escola, tendo sido posteriormente socorrida por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa, acionada para o local. Após receber os primeiros cuidados pré-hospitalares, a aluna foi transportada numa ambulância para o hospital Dr. Nélio Mendonça.
Fonte hospitalar confirmou que a adolescente sofreu um traumatismo na zona do ombro, encontrando-se em observação e a receber tratamento na ala de ortopedia do serviço de urgência.
Seguro ou Ventura? Um deles será o próximo Presidente da República de Portugal depois da segunda volta, marcada para 8 de fevereiro. Ontem, ganharam os...
Há amores que se tornam tarefas. Gestos que antes pertenciam à intimidade do outro e que, agora, se tornam responsabilidade de quem ama. Dar banho ao próprio...
Estive em Nay Pyi Taw num momento decisivo da história de Myanmar, em 2015, nas primeiras eleições multipartidárias após décadas de uma ditadura militar...
Quantas vezes vemos no nosso dia a dia bebés no carrinho com o telemóvel na mão? Ou crianças pequenas a comerem enquanto deslizam o dedo pelo ecrã? Ou...
O sinal de Lisboa
O Ministério das Finanças recuou um pouco para avaliar a aplicação das novas regras da mobilidade. Entretanto, diz que vai negociar com...
O novo normal é um estado ao qual uma sociedade, se instala após uma crise.
E a pandemia do Covid, trouxe à tona da água as desigualdades que já existiam,...
O ano começou mal. Muito mal. Confirmando aquilo que muitos madeirenses já temiam, o Governo PSD/CDS na República conseguiu transformar um direito constitucional...
A defesa da Pátria não se limita a um exercício bélico para garantir a Segurança.
Implica na Comunidade Nacional com as Suas diferenças, por isso a Autonomia,...
DO FIM AO INFINITO
O Senhor Conde pegou na caixa dos charutos, uma caixa feita no século XIX mas contendo um rico e aromático tabaco cubano do século XXI, e perguntou-lhe...
O processo que conduziu à chamada nova portaria do subsídio social de mobilidade é um bom exemplo de como uma boa intenção pode ser politicamente desvirtuada...
A empresária mudou-se da Ucrânia para Portugal há mais de dez anos. Nessa altura, já possuía uma experiência diversificada — desde jornalismo e publicidade até pequeno empreendedorismo...
O criador de moda italiano Valentino morreu hoje, aos 93 anos, em Roma, avançaram órgãos de comunicação social italianos, citando um comunicado da Fundação...
O partido informou que já enviou cerca de 25 processos para a Provedoria da Justiça e está a recolher documentação para solicitar a intervenção do Ministério...
A Polícia de Segurança Pública (PSP) lançou hoje uma nova operação de prevenção da violência em meio escolar, com o objetivo de reforçar a segurança e...
O Juízo Central Criminal do Funchal condenou hoje um homem, residente em Machico, a seis anos de prisão, por terem sido provados três crimes de violência...
Uma equipa de resgate e socorro em montanha foi acionada, na tarde desta segunda-feira, para uma operação de busca e resgate de uma vítima na Levada do...
Uma mulher faleceu esta segunda-feira em Machico, na sequência de uma doença súbita, apesar da rápida intervenção dos meios de socorro.
O alerta foi dado...
“Aquilo que verdadeiramente nos preocupa é a segurança e o bem-estar da nossa comunidade na Venezuela e, aliás, conforme já transmitimos à Embaixada da...
O Juntos Pelo Povo (JPP) responsabilizou hoje “o Governo Regional pelo encerramento da piscina de Machico e consequente suspensão de todas as atividades...
O hotel Quinta do Furão situado em Santana, foi distinguido pelo site de viagens ‘HolidayCheck’, “como líder de mercado na Alemanha, na Áustria e na Suíça,...
A Associação de Ginástica da Madeira (AGIM) celebra o seu 25.º aniversário, no próximo dia 25 de janeiro. A entidade assinala “um percurso marcado pelo...