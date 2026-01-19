Aluna ferida após incidente no ginásio da escola

Uma aluna da Escola Secundária Francisco Franco foi, esta manhã, hospitalizada na sequência de um incidente ocorrido no ginásio do estabelecimento de ensino, tendo sofrido ferimentos ao nível de um ombro.

A jovem foi inicialmente assistida por um funcionário da escola, tendo sido posteriormente socorrida por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa, acionada para o local. Após receber os primeiros cuidados pré-hospitalares, a aluna foi transportada numa ambulância para o hospital Dr. Nélio Mendonça.

Fonte hospitalar confirmou que a adolescente sofreu um traumatismo na zona do ombro, encontrando-se em observação e a receber tratamento na ala de ortopedia do serviço de urgência.