Os residentes estão algo preocupados, uma vez que as chamas estão muito próximas de outras residências, como demonstra o vídeo captado por um leitor do JM.

Um incêndio deflagrou há pouco numa garagem de uma residência na zona do Poço Gil, em Machico, como consequência de uma viatura ter ardido por completo.

No local, já está uma equipa dos Bombeiros Municipais de Machico. As operações de combate ao incêndio vão ser reforçadas com meios provenientes das corporações de Santa Cruz e de Santana, que já se encontram a caminho.

