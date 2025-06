Uma mulher foi resgatada esta madrugada, cerca da meia noite, junto ao miradouro do Pináculo, depois de ter deixado o carro que conduzia estacionado com uma criança, de 6 anos, no interior e se ter dirigido sozinha para a beira do precipício.

O alerta foi dado de forma insólita: a própria criança, ao perceber a situação estranha, acenou a um carro que passava na estrada e que veio ao auxílio da menina.

Segundo relato ao nosso Jornal, a criança, que permaneceu sozinha no carro, fez sinais a um automobilista que passava, conseguindo captar a sua atenção.

O condutor parou de imediato e falou com a criança, percebendo que algo não estava bem. Foi ele que acionou a PSP e os meios de socorro.

As mulher acabou por ser encaminhada para uma unidade hospitalar, onde se encontra em internamento.