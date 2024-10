Uma mulher de nacionalidade alemã, com 66 anos, sofreu uma queda na tarde de ontem na vereda da Ponta de São Lourenço, o que levou à mobilização de uma operação de resgate, coordenada pelo Serviço regional de Proteção Civil.

A embarcação salva-vidas SANAS103, afeta à Estação Salva-Vidas de Santa Cruz, foi ativada para participar na operação de socorro, em conjunto com os Bombeiros de Machico, que apresentou uma equipa pré-hospitalar para assistência.

A vítima apresentava suspeitas de trauma no membro inferior, foi socorrida e foi transportada de barco desde o cais do sardinha até à marina da Quinta do Lorde.

Posteriormente, foi encaminhada de ambulância dos bombeiros Municipais de Machico para uma unidade hospitalar, onde recebeu os cuidados médicos necessários. Após a avaliação, a mulher seguiu para o hospital para realizar exames complementares.