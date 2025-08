Um agente da Polícia de Segurança Pública foi agredido, na noite de domingo, durante as festas em honra de Nossa Senhora das Neves, nos Prazeres, concelho da Calheta.

Segundo fonte policial, a agressão ocorreu no decurso de uma intervenção relacionada com um grupo de indivíduos, com cerca de 40 anos, que estaria a causar distúrbios no recinto e a incomodar alguns dos presentes.

Na sequência de várias queixas, uma patrulha da PSP de serviço no local dirigiu-se ao grupo e, no momento da abordagem, um dos indivíduos desferiu um soco num dos polícias.

O agressor foi detido de imediato, em flagrante delito, e conduzido ao Comando Regional da Madeira, no Funchal.