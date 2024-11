Adolescente agredido é transportado ao hospital com suspeita de fratura no nariz

Um jovem foi agredido esta tarde na Avenida do Mar, no Funchal, sofrendo ferimentos no rosto, nomeadamente no nariz, apurou o JM de fonte dos bombeiros. A Polícia de Segurança Pública (PSP) e uma equipa de emergência pré-hospitalar dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) foram acionadas para prestar assistência no local.

O adolescente foi prontamente socorrido pelos BVM e transportado para o serviço de urgências pediátricas do Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde está a ser avaliado.

Segundo uma fonte hospitalar, há fortes suspeitas de que o jovem tenha sofrido uma fratura no nariz, consequência da agressão.

A PSP tomou conta da ocorrência e está a investigar as circunstâncias do acontecimento. São desconhecidas as causas da agressão.