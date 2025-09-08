Acidente na VR1 vitimou mortalmente uma pessoa

Um grave acidente na Via Rápida, no sentido Ribeira Brava – Funchal, na zona de Câmara de Lobos, provocou esta segunda-feira uma vítima mortal.

O sinistro ocorreu no túnel da Quinta do Leme, em Câmara de Lobos, quando uma viatura ligeira se despistou. De acordo com informações recolhidas pelo JM, o condutor ficou encarcerado dentro do veículo.

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e a equipa médica da EMIR foram de imediato acionados, mas, à chegada, a vítima já não apresentava sinais vitais, tendo o óbito sido declarado no local.