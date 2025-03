Um acidente de viação na VR1, ocorrido há pouco, está a provocar fortes congestionamentos no trânsito entre o Funchal e o Caniço. Segundo apurou o JM, a fila de viaturas já ultrapassa a zona dos Viveiros, no sentido Oeste-Este.

De acordo com uma testemunha ocular, um choque em cadeia está a causar sérios problemas na circulação automóvel.

Ainda são escassas as informações disponíveis, mas sabe-se que estiveram envolvidas cinco viaturas.

As equipas de assistência da Via Litoral e da PSP estão a caminho do local, assim como os meios de socorro.