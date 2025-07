Em apenas uma semana, registaram-se na Região Autónoma da Madeira 81 acidentes nas estradas regionais.

De acordo com o balanço semanal do Comando Regional da Madeira da PSP, entre os dias 4 e 10 de julho, só no concelho do Funchal verificaram-se 21 acidentes, que resultaram em 6 feridos ligeiros, e Santa Cruz, com o mesmo número de ocorrências, registou 7 feridos, também eles ligeiros.

Ribeira Brava foi o único concelho da Região onde os acidentes rodoviários (no total de 11) resultaram num ferido grave, sendo os restantes 5 ligeiros.

Câmara de Lobos registou 6 acidentes (1 ferido); Ponta do Sol 3 (1); Calheta 1, sem registo de feridos, assim como Porto Moniz com 3 ocorrências; São Vicente e Santana com uma; Machico com 9 (1 ferido) e Porto Santo com 4 acidentes que resultaram em 2 feridos ligeiros.

Destas ocorrências, refere a PSP, 61 dizem respeito a colisões, 15 despistes, 3 atropelamentos e duas com a tipologia ‘outros’.

Respeitante à proatividade policial, a PSP da Madeira informa ainda que realizou, durante esta semana, várias operações de fiscalização que resultaram na detenção de 10 pessoas: 5 por condução de veículo em estado de embriaguez; 3 por condução de veículo sem habilitação legal; uma por condução de veículo relativa a desobediência por recusa ao teste do álcool e outra por condução de veículo referente a desobediência por carta apreendida.

O Comando Regional da Madeira da PSP refere também que os dados apresentados são provisórios, pois existem muitos acidentes que são participados à PSP em data posterior ao envio desta informação.