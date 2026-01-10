Virgílio de Ascenção Fernandes

Seu irmão Noé Ascenção Fernandes, seus cunhados, sobrinhos, afilhados, primos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Vereda das Amendoeiras, Ribeira Brava, e que o seu funeral se realiza hoje, Sábado, 10/01/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:15 horas para a Igreja Paroquial de São Bento, Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

Sairá uma camioneta pelas 14:00 horas da Furna, passando pelo Pomar da Rocha e Lombo Cesteiro, para as pessoas que queiram acompanhar o funeral, regressando depois ao mesmo local.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia Domingo, 11/01/2026, pelas 10:00 horas, na Igreja Paroquial de São Bento, Ribeira Brava, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Ribeira Brava, 10 de janeiro de 2026