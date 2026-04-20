Tiago André Faria Melim

Sua mãe Cláudia da Encarnação Figueira de Faria Melim, irmã, avó, cunhado, sobrinha, tios, primo e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso filho, irmão, neto, cunhado, tio, sobrinho, primo e parente, residente que foi à freguesia do Imaculado Coração de Maria e que o seu funeral se realiza hoje segunda-feira, dia 20.04.2026, com celebração de missa de corpo presente, pelas 12:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, prosseguindo o seu funeral para cremação no mesmo. Os familiares e amigos se fizessem acompanhar de uma peça de vestuário de cor branca.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que de qualquer forma manifestaram o seu pesar e carinho.

Participam que será celebrada missa do 7º Dia na próxima sexta-feira dia 24.04.2026, pelas 18:30 horas, na Igreja do Carmo, Funchal.

A família agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do Serviço dos Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João Almada, Hospital da Cruz Vermelha (Lisboa) e Coimbra, pela forma carinhosa e dedicada como trataram o nosso ente querido.

Funchal, 20 de abril de 2026