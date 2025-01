Teresa da Conceição Moniz

Sua sobrinha, Angélica Andreína Silva e filho, sua amiga e cuidadora Sra. Conceição, amigos, vizinhos e demais entes queridos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa, tia, amiga, vizinha e parente, moradora que foi ao Caminho do Passo, Lombada, Freguesia da Ponta do Sol, e que o seu funeral se realiza amanhã, sexta-feira, dia 24 de janeiro de 2025, saindo da morgue do Hospital dos Marmeleiros, pelas 09:00 horas, para a Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, Freguesia de São Martinho, onde será celerada missa de corpo presente pelas 10:00 horas, após a qual prosseguirá para cremação no mesmo.

A família reconhece e expressa a sua gratidão e compreensão a todas as pessoas que, com a sua oração e participação nesta celebração eucarística, a acompanharem neste momento de dor e esperança.

Uma palavra de apreço aos médicos, enfermeiros e pessoal auxiliar do Lar Câmara Pestana, bem como ao Hospital dos Marmeleiros, 2º Piso Nascente, Medicina Interna, gratos a todos pelo vosso incansável profissionalismo, carinho e dedicação que tiveram para com a nossa ente querida. O nosso muito Obrigado. Bem Hajam.

Funchal, 23 de janeiro de 2025