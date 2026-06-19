Rui Alberto Nunes de Aguiar

Sua esposa Maria Aguiar, seus filhos, noras, netos, bisneta, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, que foi residente no Caminho do Jamboto nº15, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 11:30 horas saindo da capela do cemitério municipal de Santo António para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 11:00 horas na referida capela.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, e participa que será celebrada Missa do 7º Dia, em sufrágio da sua alma, na próxima terça-feira (dia 23-06-2026) pelas 19h00 na Igreja Paroquial de Santo António, freguesia de Santo António.

Funchal, 19 de junho de 2026