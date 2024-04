Seus irmãos, Maria Conceição Vieira Castro, Maria de Fátima Vieira de Castro Janes, José Albino Vieira Castro, Maria Teresa Vieira Castro Agácio Vieira Castro, Rita Vieira de Castro, Maria Manuela Vieira de Castro, Manuel David Vieira Castro, Miguel João Vieira Pimenta, Miguel Maurício Vieira Pimenta suas cunhadas e seus cunhados, suas sobrinha, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi à Estrada Santo António da Serra, Travessa Moinho das Faias, freguesia de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza amanhã (quarta-feira), saindo da capela do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:45 horas, para a Igreja matriz de Santa Cruz, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério da Localidade.

Pelas 14:00 horas um autocarro sai de Junto ao bar a Torre, sobe a Estrada de Santo António da Serra, Moinho do Valente, desce o caminho do Janeiro para para transportar as pessoas que queiram assistir à missa e acompanhar o cortejo fúnebre até ao cemitério, regressando depois aos mesmos locais.

No próximo Domingo pelas 8:00 horas, na igreja matriz de Santa Cruz, será celebrada missa do 7º dia, pelo eterno descanso da sua alma.

A família, muito reconhecida agradece a todas as pessoas que lhe têm manifestado pesar e antecipadamente, a quem participar no funeral e na missa por sua intenção.

A gerência e os colaboradores da GESBA - Empresa de Gestão do Sector da Banana, Lda., Centros da Ponta de Sol e do Funchal, lamentam profundamente o falecimento do Sr. Rogério Vieira de Castro, colaborador e colega durante 39 anos, numa área onde deixou amizades entre todos os que com ele privaram, endereçando à sua família, as mais sentidas condolências.

Santa Cruz, 3 de abril de 2024