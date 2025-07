Seu marido, António dos Reis, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa esposa, cunhada, tia e parente, residente que foi no sítio das Quebradas, freguesia do Arco de São Jorge, concelho de Santana.

Mais participam que o seu funeral se realiza amanhã, sábado, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Rua da Palmeira nº16-Santa Cruz), pelas 11:00 horas, com destino à Igreja Paroquial do Arco de São Jorge, onde haverá missa de corpo presente, pelas 12:30 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério da dita freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar, neste momento de dor, e informa que haverá velório na referida Casa Mortuária, pelas 09:00 horas.

Terça-feira (08/07/2025) pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial do Arco de São Jorge, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, renovando os agradecimentos a quem se dignar participar nesta sagrada eucaristia.

Renova o agradecimento à direção, equipa médica, de enfermagem e pessoal auxiliar do Lar de Idosos de Santana, pela forma atenciosa e profissional com que trataram a sua familiar.

O Órgão Executivo e a Assembleia de Freguesia do Arco de São Jorge participam o falecimento da Sra. Rita Maria da Silva de Sousa dos Reis, esposa, do Sr. António dos Reis, ex-presidente desta Junta de Freguesia, e informam que o seu funeral se realiza sábado, na Igreja Paroquial do Arco de São Jorge.

Arco de São Jorge, 4 de julho de 2025