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Participação

6-06-2026
Ricardo da Encarnação Vieira Freitas
Ricardo da Encarnação Vieira Freitas
Faleceu com 51 anos
  • Freguesia| Caniço

Suas irmãs, irmãos, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Ricardo da Encarnação Vieira Freitas, natural de São Pedro e residente no Caniço.

O funeral realiza-se hoje, sábado, dia 06 de junho.

O corpo estará em câmara ardente entre as 13:30h e as 14:00h, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00h prosseguindo para cremação, no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, terça-feira, dia 09 de junho, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Funchal, pelas 19:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

Funchal, 6 de junho de 2026

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