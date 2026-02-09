MADEIRA Meteorologia
AGRADECIMENTO E MISSA DO 7.º DIA

Pe. Pedro de Gouveia Fernandes
A família, na impossibilidade de o fazer a todos pessoalmente, vem por este meio agradecer a solidariedade das pessoas que se dignaram participar no funeral do seu saudoso parente, ou que de outra forma, lhe manifestaram o seu pesar.

Participa que hoje, assinalando-se o 7º dia do seu falecimento, será celebrado pelas 18h00 na Capela de São José - Camacha, a missa pelo eterno descanso da sua alma, pelo que reitera uma vez mais os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia

Camacha, 9 de fevereiro de 2026

