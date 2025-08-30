Orlando Teixeira Gomes

Sua esposa, filha, genro e neta, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, afilhados, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Estrada da Bica, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, sábado, 30/08/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 10:00 horas para a Capela do Cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

Sairá uma camioneta pelas 10:00 horas da Cruz da Caldeira, passando pela Furneira, Francelheira, para as pessoas que queiram acompanhar o funeral, regressando depois ao mesmo local.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia no domingo, 07/09/2025, pelas 09:00 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Bom Sucesso, Garachico, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Câmara de Lobos, 30 de agosto de 2025