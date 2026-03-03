MADEIRA Meteorologia
3-03-2026
Odília Maria Duarte Rodrigues Fernandes
Faleceu R.I.P.
  • Freguesia| São Gonçalo

Seus filhos João Fernandes e Cristina Fernandes, neto, irmãos, cunhadas, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa parente, residente que foi à freguesia de São Gonçalo, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente pelas 10:30 horas na Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Piedade em São Gonçalo no Funchal, seguindo após a cerimónia para inumação no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da nossa saudosa familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar..

Funchal, 3 de março de 2026.

