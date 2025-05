Seus filhos Eusébio Rodrigues da Paixão, esposa, filhos e netos; Francisco Rodrigues da Paixão, esposa, filhos e netos; José Luís Rodrigues da Paixão, esposa, filhos e netos; Aníbal Rodrigues da Paixão, esposa e filhos; Maria Lígia da Paixão, filhos e netos; Arminda Rodrigues da Paixão, marido, filhos e netos; Maria Rodrigues da Paixão, marido, filhos e netos; Lúcia Rodrigues da Paixão, filhos e netos; Emídia Rodrigues da Paixão, marido, filhos e netos; suas noras e netos; suas irmãs, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi na Cruz da Caldeira, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, segunda-feira, 19/05/2025, saindo do Hospital Particular da Madeira pelas 09:00 horas para a Capela do Cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:00 horas, seguindo-se para jazigo do mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia no próximo domingo, 25/05/2025, pelas 18:00 horas, na Capela de Fátima, Cabo Girão, Quinta Grande, agradecendo a todas pessoas que participarem nesta eucaristia.

A empresa Paixão e Mesquita, Lda. e seus colaboradores participam o falecimento da Sra. Matilde de Jesus Henriques, mãe dos sócios gerentes, e endereçam as sentidas condolências a toda a família.

A empresa Eira do Serrado Lda. e seus colaboradores participam o falecimento da Sra. Matilde de Jesus Henriques, mãe dos sócios gerentes, e endereçam as sentidas condolências a toda a família.

A empresa Paixão & filhos, Lda. e seus colaboradores participam o falecimento da Sra. Matilde de Jesus Henriques, mãe dos sócios gerentes, e endereçam as sentidas condolências a toda a família.

As empresas Madeira Story Center, Apolo e Véu da Noiva e seus colaboradores participam o falecimento da Sra. Matilde de Jesus Henriques, mãe do sócio gerente, e endereçam as sentidas condolências a toda a família.

A empresa Aníbal Paixão & Pinto Lda. e suas colaboradores participam o falecimento da Sra. Matilde de Jesus Henriques, mãe do sócio gerente, e endereçam as sentidas condolências a toda a família.

A empresa Agradável Partilha, Lda. e seus colaboradores participam o falecimento da Sra. Matilde de Jesus Henriques, mãe do sócio gerente, e endereçam as sentidas condolências a toda a família.

A empresa Paixão & Freitas, Lda. seus sócios e colaboradores participam o falecimento da Sra. Matilde de Jesus Henriques, avó dos sócios gerentes, e endereçam as sentidas condolências a toda a família.

O restaurante Praia dos Reis Magos, Lda. e seus colaboradores participam o falecimento da Sra. Matilde de Jesus Henriques, mãe dos sócios gerentes, e endereçam as sentidas condolências a toda a família.

O restaurante Miradouro da Caldeira, Lda. seus sócios e colaboradores participam o falecimento da Sra. Matilde de Jesus Henriques, mãe do sócio gerente, e endereçam as sentidas condolências a toda a família.

A empresa Atributo Modesto, Lda. e seus colaboradores participam o falecimento da Sra. Matilde de Jesus Henriques, avó dos sócios gerentes, e endereçam as sentidas condolências a toda a família.

Câmara de Lobos, 19 de maio de 2025