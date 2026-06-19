Maria Teresa Castro Vieira

Seus filhos, enteada, nora, genro, netos, sua irmã, cunhado, sobrinhos e demais familiares, com enorme e profundo pesar, comunicam às pessoas das suas relações e amizades o falecimento da sua saudosa e querida parente.

O funeral realiza-se hoje, com a celebração da missa de corpo presente pelas 12h30, na Capela do Cemitério Municipal de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

Finda a cerimónia, prosseguirá para cremação.

A família reconhece e expressa a sua sincera gratidão a todos os que têm manifestado o seu pesar e, antecipadamente, a todos quantos, com a sua oração e participação, os acompanharem neste momento de dor e esperança.

Próximo Domingo, dia 21 de Junho, será celebrada, pelas 9h30, a missa por intenção do 7º, em sufrágio da sua alma, na Igreja Paroquial de Santa Rita, renovando-se, desde já, os agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 19 de junho de 2026