Maria Macedo da Silva

Seus filhos, noras e neto, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, afilhados, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Rua 5 de Outubro, Edifício Torreão, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, quinta-feira, 28/08/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:45 horas para a Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:30 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia na terça-feira, 02/09/2025, pelas 17:00 horas, na Igreja do Colégio, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 28 de agosto de 2025