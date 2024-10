Seus filhos, genro, noras, netos, bisnetos, trinetos, irmãs, sobrinhos, primos e demais família e cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, tetravó, irmã, tia, prima e parente e que o seu funeral se realiza amanhã terça-feira dia 08.10.2024, com celebração de missa de corpo presente, pelas 12:30 horas, na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, prosseguindo o seu funeral para cremação no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que de qualquer forma manifestaram o seu pesar e carinho.

A família agradece as equipas médicas, enfermagem e auxiliares do Serviço das Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça e o Serviço dos Cuidados Especiais do 3.º andar Nascente do Hospital dos Marmeleiros pela forma carinhosa e dedicada como trataram a nossa parente. Os sócios-gerentes e colaboradores de Manuel de Andrade Herds. Lda. (Alma Grande) cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da Sr.ª Maria Lurdes Gomes Teixeira Jardim, mãe do seu colaborador Sr. João José Teixeira Jardim.