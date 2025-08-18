Maria Lurdes Faria

Seus filhos, filhas, genros, noras, netos, bisnetos, irmãos, cunhadas, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente, residente que foi na freguesia de Santa Luzia, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, dia 18/08/2025, com missa de corpo presente pelas 10:00 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho no Funchal, seguindo após a cerimónia para cremação no referido cemitério.

Às pessoas que acompanharem o funeral, se for possível usar roupa clara.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral d sua saudosa familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Participa que a missa do 7º dia será celebrada no próximo, sábado, 23.08.2025, pelas 18:30 horas, na Igreja do Carmo no Funchal, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir a esta eucaristia.

Renovando especiais agradecimentos, às equipas: médica; de enfermagem e assistentes operacionais, dos cuidados paliativos do Hospital Dr. João de Almada, às ajudantes domiciliares, em especial à Sra. Enf.ª Zita e sua equipa, por todos em conjunto demonstraram um elevado profissionalismo, carinho e atenção nos cuidados prestados à nossa saudosa familiar, proporcionando-lhe momentos de conforto e de bem-estar.

A todos uma palavra de Gratidão e Obrigado.

Funchal, 18 de agosto de 2025