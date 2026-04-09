Sua filha, genro, neta e companheiro, irmã, cunhadas, sobrinhos, demais familiares e amigos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e amizade, o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Maria José Paula Fernandes de Castro, residente em São Martinho, Funchal.

O funeral realiza-se, hoje, quinta-feira, dia 09 de abril.

O corpo estará em câmara ardente entre as 11:30h e as 12:30h, na capela do cemitério de São Martinho Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30h prosseguindo para cremação no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, domingo, dia 12 de abril, na Igreja do Carmo, Funchal, pelas 09:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

Funchal, 9 de abril de 2026