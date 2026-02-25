Maria Isabel da Silva Mendonça

Seu filho Vasco Mendonça, esposa e filhos, seu irmão, sobrinhos, demais família e amigos, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, irmã, tia, parente e amiga e que o seu funeral se realiza, hoje, com celebração de missa de corpo presente, pelas 14:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, para Jazigo, no referido cemitério.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, na próxima, Segunda-Feira, dia 02, pelas 18:30 horas, na Igreja Paroquial de Santa Luzia.

A família, mui reconhecidamente, agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do 3º Piso e às rececionistas do Hospital Dr. João de Almada, pela forma carinhosa, atenciosa, dedicada e profissional, como trataram e cuidaram a nossa saudosa familiar.

Funchal, 25 de fevereiro de 2026.