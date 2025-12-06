Suas filhas, genros, netas, netos, irmão, cunhada, sobrinhas demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de informar do falecimento do sua saudosa parente e amiga, Maria Fátima de Freitas Gouveia, natural e residente que foi na freguesia de São Martinho, Funchal.

O funeral realizar-se-á amanha, domingo, dia 7 de dezembro.

O corpo estará em câmara ardente nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1- Funchal) entre as 11:00h e as 12:00h, saindo de seguida com destino à capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias- São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00h prosseguindo para inumação no referido cemitério.

A família comunica que será celebrada missa de 7º. Dia em sufrágio da alma do seu familiar no sábado, dia 13 de dezembro, pelas 19:00h na Igreja Paroquial de São Martinho, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e perda e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Funchal, 6 de dezembro de 2025.