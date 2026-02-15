Maria de Jesus

Sua irmã, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Sítio da Ribeira Grande, São Vicente, e que o seu funeral se realiza amanhã, Segunda-feira, 16/02/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:00 horas para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Rosário, São Vicente, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:30 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia Sexta-feira, 20/02/2026, pelas 19:15 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Rosário, São Vicente, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

São Vicente, 15 de fevereiro de 2026