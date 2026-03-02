Maria de Gouveia da Mata (Celina)

Suas filhas, genro, netos, bisnetos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa, mãe, sogra, avó, bisavó e parente que foi residente no Caminho da Penteada, Conjunto Habitacional da Penteada nº44, 2º-F, freguesia de São Roque e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14:30 horas saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para cremação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 14:00 horas na referida capela.

Um especial agradecimento a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar, e participa que será celebrada Missa do 7º Dia, em sufrágio da sua alma, na próxima sexta-feira (dia 06-03-2026) pelas 18h00 na Igreja Paroquial dos Álamos, freguesia de Santo António.

A família agradece muito reconhecidamente à equipa médica, enfermagem e assistentes operacionais do Hospital Dr. João de Almada, pela forma dedicada, atenciosa e carinhosa como trataram a sua familiar durante o seu internamento.

Funchal, 2 de março de 2026.