Maria de Freitas Vieira Cardoso Gouveia

Seus sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa tia e parente, residente que foi à Travessa da Achada da Rocha, paróquia de N. Sra. da Graça, freguesia de Gaula, concelho de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, quarta-feira, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Rua da Palmeira nº16), pelas 10:00 horas, para a Igreja Paroquial de Nossa Sra. da Graça-Achada de Gaula, onde haverá missa de corpo presente pelas 11:00 horas, prosseguindo depois para inumação, no cemitério da dita freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar neste momento de dor e informa que haverá velório na referida Casa Mortuária, pelas 09:00 horas.

No próximo domingo (05/10/2025), pelas 09:30 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Sra. da Graça, Achada de Gaula, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, renovando os agradecimentos a quem se dignar participar nesta sagrada eucaristia.

Achada de Gaula, 1 de outubro de 2025