Com carinho e saudade de seus filhos, filha, noras, genros, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente. Moradora que foi residente á Vereda dos Vigários, Jardim da Serra, Câmara de Lobos, mais se informa que seu funeral se realiza nesta Segunda-feira, 28/07/2025, saindo do Hospital dos Marmeleiros, pelas 14:00 em direção á Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 15:30 seguindo para jazigo no Cemitério da Freguesia.

A Funerária do Calvário informa que a Missa de 7º Dia em memória da Sra. Maria da Graça Faria será celebrada no proximo Domingo, 03 de Agosto de 2025, ás 10:30, na Igreja Paroquial de São Tiago, Jardim da Serra.

A família Da Sra. Maria da Graça Faria agradece, de coração, á Dra Carolina Gouveia a toda a equipa do ( 4º andar ) do Hospital Dos Marmeleiros, á Dra Ana ( Médica de Família) e toda a equipa de enfermagem do Centro de Saúde do Jardim da Serra, pelo cuidado, atenção e respeito demonstrado nos momentos difíceis.O profissionalismo de todos os envolvidos fizeram a diferença e serão sempre lembrados com gratidão.

A presença de todos os que poderem juntar-se nesta despedida será profundamente valorizada pela família, num momento de dor, mas também de união e memória.

Jardim da Serra, 28 de julho de 2025