Maria da Conceição de Sousa Ribeiro

Seu filho, nora, neta, irmãs, irmãos, cunhadas, cunhados, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações familiares e de amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Maria Conceição de Sousa Ribeiro, natural e residente que foi na freguesia de Água de Pena, Machico.

O funeral realizar-se-á amanhã, segunda-feira, dia 30 de abril, com celebração de missa de corpo presente pelas 15:00h, na Igreja Paroquial Santa Beatriz, Água de Pena, prosseguindo para inumação no cemitério Municipal de Machico.

A família comunica que será celebrada missa de 7º Dia em sufrágio da alma da sua familiar no sábado, dia 04 de março, pelas 18:00h na Igreja Paroquial Santa Beatriz, Água de Pena, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Água de Pena, 29 de março de 2026.