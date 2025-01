Maria da Conceição

Seus filhos Abel Martinho e José Quintino, nora, netos, neta, bisneta e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizades, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó e parente, residente nos Lamaceiros, freguesia e concelho de Santana e que o seu funeral realiza-se hoje, saindo da Capela do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 12:30 horas para a Igreja Paroquial de Santana, onde haverá missa de corpo presente pelas 14:00 horas, prosseguindo depois para inumação no Cemitério da Localidade.

A família antecipadamente agradece a todas as pessoas que se dignaram a acompanhar o funeral da sua familiar ou de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Mais se informa que na próxima sexta-feira, dia 31 de Janeiro, será celebrada missa de 7º dia pelo eterno descanso da sua alma, pelas 8:00 horas, na Igreja Paroquial de Santana.

A família agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do Serviço de Internamento do Centro de Saúde de Santana pela forma atenciosa e profissional com que trataram a sua familiar.

Santana, 27 de janeiro de 2025