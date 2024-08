Maria Celeste Mendonça Fernandes Camacho

Seus filhos José Manuel Rodrigues e filha; Roberto Rodrigues sua esposa e filho; Martinho Rodrigues; Elda Rodrigues seu marido, filhos, nora e neta; Manuela Rodrigues e filhos (ausentes), cunhados, cunhadas, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente, residente que foi na freguesia do Monte, concelho do Funchal e que o seu funeral se realiza amanhã (terça-feira), saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 11:00 horas, para a Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho no Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30 horas, seguindo após as cerimónias para cremação no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar, participa que a missa do 7º dia será celebrada no próximo (sábado) dia 24.08.2024, pelas 18:30 horas, na Capela das Babosas no Monte - Funchal, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a assistir a este piedoso ato.

Neste momento de dor, quero agradecer à Dalila mas, um especial agradecimento à Maria que ajudou-me a cuidar dos meus pais com todo o carinho, pelo seu esforço e dedicação e também pelo trabalho que sempre desempenhou com toda a energia. Agradeço por ter abraçado a minha família como se fosse sua.

Gostaria de agradecer e elogiar a equipa “Serviço de Ajuda Domiciliária” que auxiliaram nos banhos dos meus pais e que os trataram lindamente.

Quero agradecer, em especial, à Felisbela pelas gargalhadas, o carinho que deu e por ter colocado um sorriso e boa disposição neles sempre que vos viam chegar. Obrigada

Gostaria de agradecer e elogiar os meus padrinhos pelo apoio e por me ajudarem a cuidar dos meus pais. Obrigada

Quero agradecer à equipa da Ginecologia 3ª andar Poente, pela forma carinhosa que trataram a minha mãe nestes últimos momentos.

