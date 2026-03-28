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Participação

28-03-2026
Maria Celeste de Freitas
Maria Celeste de Freitas
Faleceu
  • Freguesia| Quinta Grande

Seu marido, suas irmãs, cunhados, sobrinhos, afilhada, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho do Aviceiro, Quinta Grande, e que o seu funeral se realiza hoje, Sábado, 28/03/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:00 horas para a Capela da Vera Cruz, Quinta Grande, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia Quinta-feira, 02/04/2026, pelas 20:00 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora dos Remédios, Quinta Grande, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Quinta Grande, 28 de março de 2026

OPINIÃO EM DESTAQUE
Marco Teles
Geógrafo / Colaborador Europe Direct Madeira

E agora?
23/03/2026 03:30

Pois, boa pergunta! Agora, há que “engolir em seco” a mais recente trapalhada de Trump. Mais uma, diga-se, para juntar ao extenso rol de decisões desastrosas...

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