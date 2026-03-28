Maria Celeste de Freitas

Seu marido, suas irmãs, cunhados, sobrinhos, afilhada, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho do Aviceiro, Quinta Grande, e que o seu funeral se realiza hoje, Sábado, 28/03/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:00 horas para a Capela da Vera Cruz, Quinta Grande, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia Quinta-feira, 02/04/2026, pelas 20:00 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora dos Remédios, Quinta Grande, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Quinta Grande, 28 de março de 2026