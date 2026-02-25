Maria Cecília Correia da Costa

Seus filhos: Avelino Bartolomeu Correia da Costa, sua esposa, filhos, genro, nora e neto, Luís Valentim Correia da Costa, sua esposa e filhos e Duarte Nuno Correia da Costa, sua esposa, filhas, genros e netos, seus cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, cunhada, tia e parente, residente que foi à Estrada Comandante Camacho de Freitas, freguesia de São Roque e que o seu funeral se realiza, amanhã, quinta-feira, com celebração de missa de corpo presente, pelas 11:00 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, para Jazigo, no referido cemitério.
A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, na próxima Quarta-Feira, dia 04, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial de São Roque.
Funchal, 25 de fevereiro de 2026.