Marcelino Bernardino de Ornelas

Com carinho e saudade de sua esposa, filhos, noras, genros, netos, irmãos, irmãs, cunhados, tia, primos, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente. Morador que foi residente ao Caminho Velho do Foro CCI 215, Estreito de Câmara de Lobos, mais se informa que seu funeral se realiza nesta Segunda-feira, 02/03/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14:00 horas, em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 15:30 horas, seguindo em cortejo fúnebre para jazigo no mesmo.

Neste momento de dor, a família expressa a sua profunda gratidão a toda a equipa médica, enfermagem e auxiliares do Hospital Dr. Nélio Mendonça, 8º. Andar Nascente, um especial agradecimento à Dra. Teresa Andrade, da área de Oncologia, por todo o profissionalismo, dedicação e carinho prestados durante o período em que estive sob os seus cuidados.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, e todas as pessoas que acompanharam o funeral, manifestando o seu apoio. Convida a participarem na missa de 7º dia, que será celebrada no próximo Domingo, 08 de Março às 11:00 horas, na Igreja Paroquial Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos.

Estreito de Câmara de Lobos, 2 de março de 2026.